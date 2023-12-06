Oktay Saral kimdir? Cumhurbaşkanı Baş Danışma Oktay Saral kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Oktay Saral, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı olarak görev yapan Oktay Saral'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Oktay Saral kimdir? Cumhurbaşkanı Baş Danışma Oktay Saral kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Oktay Saral kimdir? Cumhurbaşkanı Baş Danışma Oktay Saral kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Oktay Saral, 18 Mart 1967 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baş Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1999-2011 yılları arasında Of belediye başkanlığı ve 2011-2015 yılları arasında 24. dönem İstanbul milletvekilliği yaptı.

Evli ve üç çocuk babasdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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