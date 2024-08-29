Okul alışveri yapacaklar dikkat! Piyasa değeri 40 milyon liralık kaçak kırtasiye ürünleri ele geçirildi

Okulların açılmasına bir aydan kısa bir süre kala İstanbul'da piyasa değeri 40 milyon TL olan 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda bir şüpheli gözaltına alındı.

Okul alışveri yapacaklar dikkat! Piyasa değeri 40 milyon liralık kaçak kırtasiye ürünleri ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmalarında, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ünlü markalara ait kırtasiye malzemesinin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edileceğini tespit etti.

Bu çerçevede 'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

TAM TAMINA 40 MİLYON TL

Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli ve yakalanan ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

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