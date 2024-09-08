Okul alışverişinde son gün yoğunluğu

Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken, velileri de okul alışverişi telaşı sardı.

Okul alışverişinde son gün yoğunluğu
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2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken, velileri de okul alışverişi telaşı sardı.

alışverişini son güne bırakmak istemeyen veliler okul kıyafeti satan mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Mağazalardaki yoğunluk ise mağaza sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serin, satışlarda son gün olması nedeniyle yoğunluk olduğunu ifade etti. Serin, "İlkokul öğrencilerinin forma fiyatları bin 100 lira civarında, ortaokul öğrencilerinin formaları bin 300 lira civarında, liselerimiz de bin 500 lira civarında tutuyor. Tişörtler 200 liradan başlıyor, pantolonlar 250 liradan başlıyor. Topladığımız zaman da ilkokul, ortaokul ve liselerde farklı fiyatlar ortaya çıkıyor. Çocukları ile alışverişe gelen veliler ise çocuklara okul forması almaktan heyecanlı olduklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Çocuklar ise okullarını özledikleri, okul formalarını çok beğendiklerini ifade etti.

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