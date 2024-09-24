Okul bahçesinde 7 yaşındaki Miray'ı ezen öğretmen: “Aracın sensörleri uyarı vermedi”

2 Eylül Pazartesi sabahı saat 09.00 civarında Gazi İlkokulu’nun bahçesinde yaşanan olayda, beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı aracıyla okul bahçesine giriş yaptığı sırada, birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a çarptı. Ağır yaralanan küçük kız, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmen Kaya, gözaltına alınarak tutuklandı.



Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Banu Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Miray Arslan’ın anne ve babası Eda ve Yakup Arslan ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Savunmasında 13 yıldır aynı okulda öğretmenlik yaptığını belirten Kaya, kaza anında aracında müzik dinlemediğini ve klimayı kullanmadığını söyledi. Okulun raylı demir kapısının o gün sonuna kadar açık olduğunu ve giriş sırasında aracının etrafında herhangi bir tehlike algılamadığını ifade etti. “Kapıdan giriş yaparken aracımın sarsıldığını hissettim, bir tümseğin üzerinden geçtiğimi düşündüm. Daha sonra Miray’ın yerde yattığını fark ettim ve o anda fenalaştım” dedi.



Kaya, okulun bulunduğu yerin park yeri konusunda sıkıntı yaşandığını, öğretmenler ve okul personelinin araçlarını genellikle bahçeye park ettiğini belirtti. “O gün de her zaman olduğu gibi aracımı okul bahçesine park ettim” diye ekledi.



"ARACIN TEKERLEKLERİ KIZIMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ"



Küçük Miray’ın annesi Eda Arslan, öğretmenin bahçeye hızla girdiğini iddia ederek, “Aracın tekerlekleri kızımın üzerinden geçti. Araca doğru koştuğumda, arka tekerleğin de kızımın üzerinden geçtiğini gördüm. Sanık, çarptığını fark etmeden aracı park etmeye devam etti. Kızıma çarptıktan sonra hiç duraksamadan yoluna devam etti” dedi. Anne Arslan, öğretmenden şikayetçi olduğunu belirtti.



Olayın tanıklarından öğrenci velisi Dilek Avcı da mahkemede verdiği ifadede, kazanın gerçekleştiği sırada Miray’ın kemiklerinin kırılma sesini duyduğunu söyledi. Avcı, “Sanık aracıyla hızla bahçeye girdi ve Miray’ın üzerinden geçti. Daha önce de okul bahçesinde hızlı ve dikkatsiz araç kullanması nedeniyle uyarılmıştı” diye konuştu.



Savcı, sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğini belirtti. Miray’ın küçük yaşta olması ve bahçede çocukların bulunduğu bir alanda aracın hızının kontrol edilmesi gerektiği göz önüne alındığında, Banu Kaya’nın asli kusurlu olduğu vurgulandı. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamı istendi. Banu Kaya’nın ek süre talebi üzerine duruşma ertelendi.