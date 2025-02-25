Okul bahçesinde acı olay: Teneffüste oyun oynarken buz kütlesi başına düştü

Durumu fark eden öğretmenler ve okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.



Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Ekici, burada yapılan ilk tedavisinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır’a sevk edildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.