Okul bahçesinde acı olay: Teneffüste oyun oynarken buz kütlesi başına düştü
Kar yağışının etkili olduğu Muş’ta acı bir olay yaşandı. Teneffüste arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ekici, çatıdan kopan buz kütlesinin başına düşmesiyle ağır yaralandı. Küçük Muhammed, hastanede tedavi altına alındı.
Muş’ta bir ilkokul öğrencisi, okul bahçesinde başına buz kütlesi düşmesiyle ağır yaralandı.
Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda meydana geldi.
4’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici, teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada dört katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düştü.
Durumu fark eden öğretmenler ve okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekici, burada yapılan ilk tedavisinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır’a sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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