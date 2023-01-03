Okul bahçesinde arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde, okulun bahçesinde arkadaşını öldüren 17 yaşındaki öğrenci tutuklandı.



Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D.'yi (17) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.K.'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Palu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Dün, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. ve Ş.K., okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D.'yi bıçakla yaralamıştı.



112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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