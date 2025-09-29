Okul bahçesinde bayrak direği öğrencilerin üzerine devrildi

Urla Atatürk İlköğretim Okulunun bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Teneffüs sırasında bahçede oyun oynayan çocukların üzerine yaklaşık 7 metre uzunluğundaki bayrak direği devrildi.

3. sınıfta okuyan Hasan Ali Y. (9) isimli öğrenci, direğin altında kalarak sağ bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun bacağına dikiş atıldı.

Olayı duyan veliler okula akın ederken, polis bayrak direği üzerinde parmak izi tespiti yaptı. Bu arada direği tutan vidalardan birinin yerinde olmadığı iddia edildi.