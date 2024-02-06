Okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü

Kocaeli'de okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü

'nin Derince ilçesinde bıçaklı sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde dün 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan öğrenci velisi Murat Tosun, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli kardeşler B.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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