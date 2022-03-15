Okul bahçesinde drift pahalıya patladı

Ordu'da okul bahçesinde drift yapan sürücülere 27 bin 375 lira para cezası uygulandı.

Ünye ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun bahçesine gelen minibüs sürücüsü, arkadaşları önünde drift yapmaya başladı.



Minibüs sürücüsünün drift yaptığı sırada okul bahçesinde bulunan arkadaşları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



Aynı saatlerde okula iki başka sürücü de araçlarıyla gelerek drift yapmaya çalıştı.



Yaşananlar sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde araç plakaları tespit edilen 3 sürücüye toplamda 27 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.