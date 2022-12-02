Okul bahçesinde Eylül'ün ölümü: Okul müdürüne 1 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesinde ilişkin dava sonuçlandı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme okul müdürüne ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Ancak iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık hakkında 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına' da karar verdi.

"OKUL BAHÇESİNDE BÖYLE Bİ İHMAL OLMAZ"

Duruşmanın ardından Eylül Mirzaoğlu’nun babası Cahit Mirzaoğlu, karara tepki göstererek itirazeda bulunacaklarını ifade etti. Baba Mirzaoğlu, sorumluların hiç istemedikleri bir ceza aldığını dile getirerek "İtiraz ediyoruz, kızım evden okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul bahçesinde böyle bir ihmal olmaz. Eğer kızım okul bahçesinde hayatını kaybetmişse bunun sorumlusu servistir, servis şirketidir, şofördür, okul yönetimidir ve okul müdürüdür" dedi.

"KARARI DUYUNCA ŞOKE OLDUM"

Kararı duyduklarında şoke olduklarını anlatan baba Mirzaoğlu, "Cezayı duyduğumda şok oldum. 1 sene 8 ay, şuanda zaten görev yapıyor. Sabıkalı bir şekilde başka bir okulda görev yapıyor. Çocukları böyle bir insana nasıl emanet ederiz. Orada da başka bir suç yapar” diye anlattı.

NE OLMUŞTU?

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin servis şoförü Hüseyin Yıldırım’da yargılanmıştı. Şoförün yargılandığı davada mahkeme 5 yıl hapsine ve tahliyesine hükmetmişti.