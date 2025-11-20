Okul bahçesinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
AA, İHA
Yozgat'ta arkadaşlarıyla birlikte oturduğu okul bahçesinde fenalaşan 17 yaşındaki çocuk öldü.
Olay Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla okul bahçesinde oturan 17 yaşındaki B.E.D. fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.
Kısa süre sonra yere yığılan B.E.D'yi gören arkadaşları, Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, B.E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
B.E.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.