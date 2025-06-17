Okul bahçesinde müdür yardımcısından öğrenciye tokat

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki Hürriyet İlkokulu'nda bir öğrenci, öğretmen tarafından tokatlandı.

Görgü tanıklarının iddialarına göre; dün okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 9 yaşındaki öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.H., durdurdu.

Yine iddiaya göre bir süre öğrenci ve arkadaşları ile konuşan T.H., ardından küçük çocuğa sert bir tokat attı. Bu sırada öğretmenin bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar ise T.H.'nin çocuğa tokat atmasının ardından araya girerek öğretmene müdahale etti.

Öğretmenin ise daha sonra okul binasına girdiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis inceleme başlattı.

Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur da, olayın araştırıldığını söyledi.