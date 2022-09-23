Okul bahçesinde ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Samet Gül'ün, teneffüste fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı. Kalp hastası olduğu öğrenilen çocuğun, yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce, tutuklanan öğrenciyle kavga ettiği belirlendi.

Okul bahçesinde ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı
Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet

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12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti

'da polis, Küçükçekmece'deki  Halkalı Güneş Ortaokulu'nun bahçesinde teneffüste fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet Gül'ün (12) ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

YARIM SAAT ÖNCE KAVGA ETMİŞ

Samet'in yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan 14 yaşındaki M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KALP HASTASIYDI

Öte yandan Samet Gül'ün kalp hastası olduğu öğrenildi.

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