Okul bahçesinde ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

İstanbul'da polis, Küçükçekmece'deki Halkalı Güneş Ortaokulu'nun bahçesinde teneffüste fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet Gül'ün (12) ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

YARIM SAAT ÖNCE KAVGA ETMİŞ

Samet'in yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan 14 yaşındaki M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KALP HASTASIYDI



Öte yandan Samet Gül'ün kalp hastası olduğu öğrenildi.