Okul bahçesinde oynarken üzerine sürgülü demir kapı düştü

Taşlıdere Mahallesi'ndeki Taşlıdere Gazi Okulu bahçesinde 2'nci sınıf öğrencisi Asaf Kasap, okul çıkışında bahçede oyun oynadığı sırada okulun sürgülü demir kapısı üzerine düştü.



Demir kapının altında kalan, ayağı ve başı ezilen çocuk yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun ayağında da kırık tespit edildi.



Olay ile ilgili soruşturma başlatırken anne Sevinç Kasap okul idaresinden şikayetçi oldu.