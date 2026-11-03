Okul bahçesindeki ağacı yakıp poz verdiler. İki öğrenci gözaltında

İzmir 'in Konak ilçesinde yer alan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kimliği belirsiz öğrenciler, okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe verdi. Ardından öğrenciler, alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.



Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği açıkça görüldü.