Okul bahçesindeki ağacı yakıp poz verdiler. İki öğrenci gözaltında
03.11.2026 18:52
Son Güncelleme: 03.11.2026 18:54
İzmir'de okul bahçesindeki ağacın yakılmasına ilişkin 2 öğrenci gözaltına alındı.
İzmir'de bir grup öğrenci okul bahçesindeki palmiye ağacını yakarak önünde poz verdi. Olayla ilgili 2 öğrenci gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kimliği belirsiz öğrenciler, okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe verdi. Ardından öğrenciler, alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği açıkça görüldü.
İKİ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı.
Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı.
Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.