Okul bahçesindeki cinayete tutuklama

Elazığ'da okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı. Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi.

Okul bahçesindeki cinayete tutuklama

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Okul bahçesinde cinayet: Lise öğrencisi arkadaşını bıçakladı

Okul bahçesinde cinayet: Lise öğrencisi arkadaşını bıçakladı

'ın Palu ilçesinde, okulun bahçesinde arkadaşını öldüren 17 yaşındaki öğrenci tutuklandı.

Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D.'yi (17) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.K.'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

''ŞAKALAŞIYORDUK, CİDDİYE DÖNDÜ'' 

S.K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Palu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dün, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. ve Ş.K., okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D.'yi bıçakla yaralamıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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