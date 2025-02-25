Okul bahçesine köpek girdi: 5 öğrenci ve bir öğretmeni ısırdı

İstanbul Ümraniye'de okul bahçesine giren köpek, 5 öğrenci ve bir öğretmeni ısırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan köpeğin sahibi A.K. adliyeye sevk edildi.

Okul bahçesine köpek girdi: 5 öğrenci ve bir öğretmeni ısırdı

Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki ortaoku bahçesine giren sahipli , o sırada bahçede olan öğrencilere saldırdı.

Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisin yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı.

İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Okul bahçesine köpek girdi: 5 öğrenci ve bir öğretmeni ısırdı - 1

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Belediye ekipleri köpeği yakalarken polis ekipleri ise tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirini çözerek kaçtığı tespit edilirken sahibinin ise A.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., "Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Oğlu Kadıköy'de öldürülen İtalyan şef NTV'ye konuştu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...