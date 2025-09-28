Okul çevrelerinde eş zamanlı denetim

"Güvenli Çevre, Huzurlu Eğitim" mottosuyla yapılan eş zamanlı uygulamalarda, kent genelinde çok sayıda adres ve kişi kontrol edildi.

Denetimler kapsamında 474 okul ve çevresi, 48 yurt, 90 iş yeri, 8 internet kafe, 86 metruk bina, 729 araç ve bin 968 şüpheli incelendi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince de okul çevresindeki dükkan ve işletmelerde denetlendi. Kontrollerde 13 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, bir iş yerinde ise son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurulduğu tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.