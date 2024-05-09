Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 18 yaşından küçük çocuklara sigara sattığı tespit edilen 4 iş yerine işlem yapıldı.

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince ve çevrelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; bin 163 şahıs ve 60 araç sorgulanırken, 134 park ve 301 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde 4 iş yerinde yapılan aramalarda 544 paket doldurulmuş tütün, 600 adet boş makaron ve 45 paket kaçak ele geçirildi.

Uygulama çerçevesinde; 1 iş yerine tek dal sigara satışı yapmaktan, 18 yaşından küçük şahıslara sigara sattığı tespit edilen 4 iş yerine 'Sağlık için Tehlikeli Madde Temini' suçundan, 1 araca ehliyetsiz araç kullanmak, yüksek ses ile müzik yayını yapmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan, 7 şahsa 'Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden gerekli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce okul çevrelerindeki kontrollerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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