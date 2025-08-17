Okul çevresinde uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta bir ilkokulun önünde uyuşturucu madde kullanan kişiler yakalandı.

ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında bir ilkokulun dış duvarının bitişiğinde madde kullanan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullandığı belirlenen A.Y. ve S.S. isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerle birlikte pet şişeden oluşturdukları düzenek içerisindeki uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

