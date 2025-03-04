Okul çıkışı öğrenciyi bıçaklayıp parasını çaldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir şüpheli, okuldan çıkan kız öğrenciyi bıçaklayıp telefon ile parasını gasbetti.
İnönü Mahallesi'ndeki 1777'nci Cadde’de 46 yaşındaki S.P., okul çıkışı durakta otobüs bekleyen lise öğrencisinin yanına yaklaşarak boğazına bıçak dayadı.
Şüpheli, öğrencinin elindeki telefonu ve çantasındaki 150 lirayı aldıktan sonra, kalçasından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan çocuk, duraktaki banka yığıldı.
Durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ile yolcular, yaralı öğrenciyi, ilk müdahaleyi yapıp yaklaşık 400 metre mesafedeki Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi'ne götürdü. Öğrenci, buradan da hastaneye götürülerek tedavi edildi.
Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı.
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