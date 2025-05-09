Okul çıkışı öldürülen öğretmene hüzünlü veda
Mardin'de okul çıkışı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul bahçesinde öldürülen öğretmen toprağa verildi.
Olay, dün öğle saatlerinde İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana gelmişti.
Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), okul çıkışı motosikletine bindiği sırada, silahlı saldırıya uğramıştı.
Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçmıştı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamamıştı.
Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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