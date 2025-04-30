Okul civarında sürücü kursuna velilerden tepki

Balıkesir'in Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde bulunan Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Ortaokulu çevresinde acemi sürücülere ders verilmesi, öğrenci velilerini endişelendiriyor. Veliler ölüme varabilecek bir facia yaşanmadan eğitim yerinin değiştirilmesini istiyor.

DİLEKÇE VERİLDİ

Bazı veliler, avukatları aracılığı ile Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'na dilekçe vererek, kurs güzergahının değiştirilmesini talep etti.

Derslerin okul çevresinden daha uzak bir noktada yapılmasının gerektiğini ifade eden veliler, sürücü kurslarının belirlenen noktalarda eğitim verdiğini ancak esas problemin bu noktaların yanlış seçilmesi olduğunu vurguluyor. Konu hakkında gerekli mercilere şikâyette bulunduklarını belirten veliler, bir çözüm üretilmediğini açıkladılar.