Okul gezisinde taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı, aileiler 14 aydır iddianame bekliyor

Bolu'da okul gezisinde öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen görevden alındı.

Olay, geçen yıl 11 Mayıs günü Abant Gölü Milli Parkı'nda meydana geldi.

Giresun'un Espiye ilçesinden 45 öğrenci, beraberindeki üç öğretmeni ile birlikte okul gezisi için Abant'a gitti.

Geziye gelen kız öğrencilerden E.T., ailesini arayarak öğretmenlerinden G.Y.'nin otel odasında kendisini taciz ettiğini söyledi.

AİLE JANDARMAYI ARAYIP İHBARDA BULUNDU

Bunun üzerine kız öğrencinin ailesi, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.

İhbar sonrası jandarma ekipleri, öğrenci grubunun kaldığı otele gitti.

"ODASINA ÇAĞIRIP TACİZDE BULUNDU"

G.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken; kız öğrenci E.T. ile diğer okul arkadaşları ifadeleri alınmak üzere Abant Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

E.T., jandarma ifadesinde; gözüne damla damlatmak için mesaj attığı öğretmeni G.Y.'nin kendisini odasına çağırdığını ve kendisine tacizde bulunduğunu sonrasında, arkadaşlarının odasına giderek ağlayarak yaşadıklarını anlattığını söyledi.

DÖRT ÖĞRENCİ DAHA TACİZLE SUÇLADI

E.T. ayrıca başka kız öğrencilerin de G.Y.'nin tacizine uğradığını iddia etti.

Jandarma komutanlığında kadın öğretmenleri nezaretinde ifadeleri alınan diğer dört kız öğrenci de öğretmenlerinin kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Mudurnu İlçe Adliyesi'ne sevk edilen öğretmen G.K. savcılık ifadesinde; kız öğrencinin göz damlası için odasına geldiğini söyledi.

"Odamdaki kanepeye oturdu, ardı ardına iki damla damlattım, fazla damlattığım için kalkması halinde akacağından biraz bekleyeceğini söyledim, kafasını geri yatırmasını söyledim." diyen öğretmen G.K., "O sırada normal muhabbet ettik. Koltuğun yanındaydım, bu süre zarfında oda kapım açıktı, asla kapanmadı. Koridora çıkıp, kontrol yapıp odama döndüğümde isterse gidebileceğini söyledim, o ise başının ağrıdığını çok yorgun olduğunu söyleyip, beklemeyi kendi istedi." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin ağzından taciz ettiğim lafını duyunca ne yapacağımı bilemeyip, bahçeye çıktım. Hatta ben bahçede eşimle konuştum ve delil olabileceği düşüncesiyle bana verdiği anahtarlığı almak için odama geri çıktım." diyen öğretmen, jandarmanın gelmesini beklediğini belirtip, "Otelin önündeyken jandarmanın aramasıyla yanlarına gittim zaten beni aramalarını bekliyordum." dedi.

ÖĞRETMEN GÖREVDEN ALINDI

Öğretmen G.Y., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. G.Y. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında da görevden alındı.

AİLELER 14 AYDIR İDDİANAME BEKLİYOR

Diğer yandan E.T.'nin annesi B.T., aradan 14 ay geçmesine rağmen hala iddianame hazırlanmadığını belirterek, "14 ay oldu iddianame hala yok ve halen yargılama başlamadı. Bizim çocuklarımızı koruyan bir adalet istiyoruz. Ben bunu sessiz izlemeyeceğim" dedi.