Okul güvenliği protokolü imzalandı. Bakan Tekin: Tüm çalışmalarımızı güvenli okul iklimi için yaptık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , okul güvenliği protokolü imza töreninde ortak açıklama yaptı.

Devletin tüm birimleriyle tedbirlerin alındığını belirten Bakan Tekin, “Güvenli okul ikliminin güçlendirilmesini istiyoruz. 4 ana başlıkta tedbirlerimiz var. Eğitimin temeline iyi insan olmayı yerleştirdik. Çocuklarımızı toplumun huzurunu bozacak eylemlerden uzak tutmayı amaçlıyoruz. Rehberlik çalışması yapılmasını önemsiyoruz.” dedi.

Tedbirlerin ilk başlığını dijital okuryazarlığın oluşturduğunu belirten Tekin, "İçinde yaşadığımız dünya maalesef çocuklarımızı kötülük aleminin içine çekmeye çok açık. Bizim yapacağımız şey çocuklarımıza iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebileceği bir bilinç verebilmek" dedi.

VELİ RANDEVU SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Bakan Tekin, 2023 yılında gönüllü olarak başlatılan Veli Randevu Sistemi'nin bu yıl zorunlu hale getirildiğini söyledi. Sistemle okula dışarıdan kimlerin girdiğinin ve kimin hangi öğrenci ya da personelle görüşeceğinin takip edilmesinin amaçlandığını belirten Tekin, uygulamanın okul güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

SINIFLARDA CEP TELEFONU YASAĞI SÜRÜYOR

Bakan Tekin, öğrencilerin cep telefonu kullanımına ilişkin uygulamanın da sürdüğünü belirtti.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK UYGULAMASI

Bakan Tekin, zorunlu önlük uygulamasın eğitimciler için zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, “Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler, öğretmen arkadaşlarımız için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası.” dedi.