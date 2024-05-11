Okul hizmetlisi, kendisini eşi konusunda uyaran müdür yardımcısına saldırdı

Kayseri'de bir okulda hizmetli olarak çalışan kadın, eşinin okula gelmesi konusunda kendisini uyaran müdür yardımcısı ile tartıştı. Sinir krizi geçiren kadın, müdür yardımcısına saldırırken okuldan bulunan malzemelere de zarar verdi.

Okul hizmetlisi, kendisini eşi konusunda uyaran müdür yardımcısına saldırdı

’nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre okulun hizmetlisi G.P., okula gelen eşi konusunda uyarılması üzerine müdür yardımcısı ile tartışmaya başladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP MÜDÜR YARDIMCISINA SALDIRDI

Tartışma kavgaya dönerken sinir krizi geçiren G.P., hem müdür yardımcısına saldırdı hem de okulda bulunan malzemelere zarar verdi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Şiddete maruz kalan müdür yardımcısı hizmetliden şikayetçi olurken, G.P.’nin saldırdığı anlar ise içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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