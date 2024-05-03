Okul inşaatında 30 tane havan topu bulundu

Beyoğlu’nda yapımına başlanan İmamhatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulundu.



İstanbul Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklama, korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatların bertaraf edilmek üzere emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındığı ifade edildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"03.05.2024 Cuma günü saat 10:30 sıralarında Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde devam eden Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulunmuştur.



Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır."