Okul inşaatında iskele çöktü: İki kardeş hayatını kaybetti

Mustafa Tınış

Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5'inci katında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.



İskelede çalışan kalıp ustaları Şaban (47) ve Mustafa Tınış (51), çökme sonucu düştü.



Sabah saatlerinde meydana gelen olayda gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şaban Tınış

MÜTEAHHİDİN İFADESİNE BAŞVURULDU



Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu.

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER



Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.