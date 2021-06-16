Okul inşaatında iskele çöktü: İki kardeş hayatını kaybetti

Ankara'da inşaat halindeki okulun 5'inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu kalıp ustası kardeşler yaşamını yitirdi.

DHA 16.06.2021 - 16:46

Okul inşaatında iskele çöktü: İki kardeş hayatını kaybetti
Mustafa Tınış Mustafa Tınış

Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5'inci katında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İskelede çalışan kalıp ustaları Şaban (47) ve Mustafa Tınış (51), çökme sonucu düştü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şaban Tınış Şaban Tınış

MÜTEAHHİDİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu.

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.

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