Okul kantininde tepki çeken olay: Soruşturma başlatıldı

Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanılması tepki çekti.

Olay Şehitkamil ilçesindeki bir ilkokulda yaşandı.

İddiaya göre, okuldaki kantinde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı olarak kullanıldı.

Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.

"TİCARİ FALİYETLERİ DURDURULDU"

Tepki çeken olayla ilgili olarak Gaziantep Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şehitkamil ilçemizde bir ilkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.