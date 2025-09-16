Okul kantinleri cep yakıyor: Fiyatlar yüzde 25 zamlandı

Okulun ilk haftası oturup hesap yapanlar, fiyatları yüksek bulanlar, hatta kantinden vazgeçip beslenme çantası yapanlar da var.

Tostu, ayranı, simidi derken, öğrenciler okula zamlı tarifeyle başladı.

YÜZDE 20-25 ZAM GELDİ

Öğrenciler kantine gittiklerinde zamlı fiyatlarla karşılaştılar çünkü kantindeki ürünlere yüzde 20-25 oranında zam geldi.

Örneğin kaşarlı tostun fiyatı geçen yıl 70 liraydı, şu anda 85 lira oldu.

Simit-poğaça tarzı ürünler bir yıl önce 20 liraydı şimdi 25 lira.

Geçen yıl 15 liradan satılan ayran, bu yıl 20 liradan satılıyor.

EN UYGUN TABLDOT YEMEK 190 LİRA

Bazı kantinlerde tabldot yemek de bulunuyor.

En uygun tabldot yemeğin fiyatı 190 lira.

Eğer bir öğrenci aylık olarak bu şekilde beslenirse ödeyeceği yemek ücreti 3 bin 800 lira oluyor.

ÖZEL OKULLARDA KANTİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Bu fiyatlar devlet okullarındaki kantinler için geçerli.

Özel okullarda çok daha farklı tarifeler uygulanıyor.

Özel okulların fiyatlarını kendilerinin hazırladığını söyleyen İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, "Bizim esnaf odamıza bağlı olan bütün kantinlerimiz bu fiyata göre satmak zorunda." dedi.

Osmanoğlu, farklı fiyattan satış yapanların kendilerine ihbar edilmesi gerektiğini söyledi.