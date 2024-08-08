Okul kaydı için 150 bin TL'lik bağış talebi

Haber: Öykü Tüccar

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına bir ay kala,, bazı okulların kayıt için velilerden bağış adı altında para talep etmesi yeniden gündemde.

Öğrencilerin kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından otomatik olarak yapılmasına rağmen bazı okullar velilerden kırtasiye, temizlik, bakım ve onarım giderleri adı altında yüksek tutarda bağış yapmalarını istiyor.



Aksi takdirde, öğrencinin kaydının yapılmayacağını belirtiyor.



İddiya göre 150 bin lira isteyen okullar var. MEB yönetmeliklerine göre ise okulların zorunlu kayıt parası alması yasak.



Hatta okulların açılış, diploma ve mezuniyet dönemlerinde herhangi bir amaçla bağış alınması da kurallara aykırı. Bu kapsamda, ne okul yönetimleri ne de okul aile birliği kayıt, kırtasiye ve bakım-onarım başta olmak üzere herhangi bir gerekçe ile velilerden para talep edemez.



BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK



Mevcut sistemde öğrencilerin kayıtları da okul yönetimleri tarafından değil adrese dayalı olarak bakanlık tarafından yapılıyor.



Bu yıl itibarıyla öğrencilerin sınıf, şube ve öğretmen seçimleri de merkezi olarak yapıldı.



VELİLER NASIL BİR YOL İZLEMELİ?



NTV'ye konuşan Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları,, velilerin söz konusu okulları mutlaka şikayet etmesi gerektiğini belirtiyor.



Şikayetler ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlükleri ile MEB'e yapılabilir. Şikayet edilen okullar ve yönetimleri hakkında inceleme başlatılacağı ifade edilirken yönetmeliğe aykırı davrandığı belirlenenlere ilişkin görevden alma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları uygulanıyor.