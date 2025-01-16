Okul kayıtlarında oyun üstüne oyun: Sahibinden satılık ikametgah

Okul kaydı için yapılan ikametgah oyunu kamuoyunun gündemine geldi.



Milliyet'in haberine göre; apartman görevlileri, tanıdık vasıtasıyla olan bağlantılar üzerinden ikametgah adresleri satışa çıkmaya başladı.

Her öğrenci ikametgahına göre bir okula kayıt olabildiği için veliler çocuklarını istedikleri okula aldırtmak adına ikametgahı değiştirmek istiyor.



Bu kapsamda ücret karşılığı ikametgah satıldığında dair olaylar kamuoyunun gündemine taşındı.

YILLARDAN BERİ YAPILIYORMUŞ



Uzman isimler, bu para tuzağının yıllardan beri yapılan bir durum olduğuna dikkat çekip okul müdürünün ya da persollerinin Merkezi Nüfus İdare Sistemi’nde (MERNİS) yer alan kimlik paylaşım sisteminden yerleşim yeri ve adrese ulaşabildiklerini belirtiyor.



Teknik olarak okulun olduğu bölgede çocuğun ikametgahı çıkmıyorsa okul kaydı yapılamıyor. Ancak sonrasında velilerden biri anne veya baba eğer bir tanıdığı varsa çocuğunu bir yerde misafir olarak gösteriyor veya para ile satın alıyor. İkametgahta oturan kişi oturduğu evine kaydını yaptıracağı kişi ile nüfus müdürlüğüne gidiyor. "Benim yanımda oturuyor" diyerek Nüfus Müdürlüğü’nde bunu kolayca yapabiliyor.



CEZASI NE KADAR?

Usülsüz adres değişikliliğinin cezası ise 9 bin 414 TL. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ayrı ayrı 9 bin 414 TL ceza kesiliyor.