Okul müdür yardımcısını döven veli tutuklandı

Karaman'da merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde H.S., 10 Şubat'ta iddiaya göre okul müdür yardımcısının çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle okula gitti.



İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine H.S, müdür yardımcısını dövdü.



Jandarma ekiplerinde gözaltına alınan H.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Karaman Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Akçaşehir beldesindeki bir okulumuzda, müdür yardımcısına yönelik gerçekleşen şiddet eylemiyle ilgili olarak adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır. Müessif saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İyi bilinmelidir ki, ülkemizin yükselişi ancak öğretmenlerimizin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiğimiz değerle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimize yönelik her türlü olumsuz davranış, sadece eğitim ailemize değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine de yapılan saldırı anlamına gelmektedir. Eğitimcilerimize yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, müdür yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."