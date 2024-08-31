Okul müdür yardımcısının şüpheli ölümü

Iğdır Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Malik Akşit, kaldığı otel odasında ölü bulundu. 2 yıl içerisinde mide küçültme ve kalp ameliyatı olduğu belirtilen Akşit'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

Okul müdür yardımcısının şüpheli ölümü

'da okul müdür yardımcısının otel odasında cansız bedeni bulundu.

Merkezdeki bir otelde kalan Malik Akşit'in (55) odasını temizlemek isteyen görevli, cevap alamayınca içeri girdi.

Görevli Akşit'i hareketsiz bulunca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Malik Akşit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Birkaç günden beri otelde kaldığı öğrenilen Akşit'in 2 yıl içerisinde mide küçültme ve kalp ameliyatı olduğu belirtildi. Akşit'in ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

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