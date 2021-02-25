Okul müdürü kaza kurbanı

Anadolu Ajansı 25.02.2021 - 12:55 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 12:58
Kayseri'nin Develi ilçesinde Gökhan T.'nin kullandığı otomobil, Aşık Seyrani Caddesi'nde Fadime D. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra savrularak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Gökhan T.'nin kullandığı otomobilde bulunan ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü olan 45 yaşındaki Kadir Yağlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı okulda öğretmenlik yapan Gökhan T. ile yaralanan diğer sürücü, Develi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.