Okul müdürü öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu
15.12.2025 14:28
DHA
Bursa'da bir okul müdürü, okul bahçesinde sırada dururken yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. Müdür hakkında ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
Bursa'da bir okul müdürü, öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu.
Olay 12 Aralık günü İnegöl ilçesinde yaşandı.
Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.
Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.