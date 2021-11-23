Okul müdürü ve babası 5 gün arayla corona virüse yenik düştü

Bursada lise müdürü Kamil Beki ile babası Recep Beki, tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 23.11.2021 - 12:11 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 12:18

Okul müdürü ve babası 5 gün arayla corona virüse yenik düştü

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Ayıyla boğuşup hastanelik oldu: "Siz bir de ayıyı görün"

Ayıyla boğuşup hastanelik oldu: "Siz bir de ayıyı görün"

Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da, lise müdürü 57 yaşındaki Kamil Beki ile 85 yaşındaki babası Recep Beki, tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesindeki Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki'nin bazı semptomlar üzerine hastanede yaptırdığı Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Evde karantinaya giren Beki, sağlık durumu ağırlaşınca 1 Kasım'da Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul müdüründen 3 gün sonra babası Recep Beki'nin de yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Recep Beki de oğluyla birlikte aynı hastanede tedaviye alındı. Entübe edilen 3 çocuk babası Kamil Beki, 15 Kasım'da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavisi süren Recep Beki de 20 Kasım'da hayatını kaybetti. Recep Beki, pazar günü oğlunun defnedildiği Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kamil Beki'nin aşı yaptırmadığı, babası Recep Beki'nin de zamanı gelmesine rağmen üçüncü doz aşısını olmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...