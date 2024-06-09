Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı

Çorum'da okul müdürü Ömer Atılgan’a zincirle saldıran saldırganlardan biri M.S.D.S. polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Şüphelilerin baba ve oğul olduğu öğrenilirken S.D.H.S.’nin ise yakalanması için çalışma sürüyor.

Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı

Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrencinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun rahatsızlandığını öğrenen veli okula gelerek müdüre elindeki zincirle saldırdı. "Bize niye haber vermediniz?" diyerek okul müdürü Atılgan ve hizmetli Öztürk'e zincirle defalarca vuran veli ve yanında bulunan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı - 1

BABA OĞUL ÇIKTI

Polisin öğrenci velisi ve yanındaki kişinin yakalanması için başlattığı çalışmada, saldırganların baba ve oğlu olduğu tespit edildi.

İki saldırgandan biri olan oğul M.S.D.S. saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken, babası S.D.H.S.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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