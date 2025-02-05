Okul müdürünü öldüren öğrenciden "ırkçılığa maruz kaldım" savunması
İstanbul Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan, 7 Mayıs'ta okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Oktugan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan öğrenci Yousif K. ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 sanığın yargılanmalarına başlandı. Irkçılığa maruz kaldığını iddia eden Yousif K., sanıklardan Muhammed Günay G'nin kendisini kışkırtıp yönlendirdiğini öne sürdü.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yousif K. ile tutuksuz sanıklar Abdulkadir S, Abdulsamet A. ve Muhammet Günay G. katıldı. Duruşmada İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ile tarafların avukatları da hazır bulundu.
Savunmasını yapan sanık Yousif K, sürekli silah kullanan biri olduğunu belirterek, ırkçılığa maruz kalması nedeniyle bu olayın yaşandığını iddia etti.
Amacının maktulü korkutmak olduğunu, sanıklardan Muhammed Günay G'nin kendisini kışkırtıp yönlendirdiğini öne süren sanık Yousif K, "Muhammed Günay G. bu konuyu açmasa ben böyle bir şey yapmam zaten. Hiçbir şeyin etkisinde değildim. Konudan kimseye bahsetmedim. Bahsetsem engellerlerdi zaten. Raporlarımda da gözüktüğü gibi her şeye sinirlenen bir insanım." ifadelerini kullandı.
Tutuksuz sanık Muhammed Günay G, maktulün sanığın annesine küfrettiğini duymadığını söyledi. Olaydan önce karşılaştıklarında sanık Yousif K'nın alkol ya da uyuşturucu etkisinde olabileceği nedeniyle yerinde durmakta zorlandığını kaydeden Muhammed Günay G, İbrahim Oktugan hakkında aralarında konuşmadıklarını öne sürdü.
Sanık Muhammed Günay G, Yousif K'yı kışkırtmadığını savunarak, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
Fatma Oktugan eşi İbrahim Oktugan'ın 56 yıl boyunca çok sayıda öğrenciye hizmet ettiğini, çocukları çok sevdiğini, herkesin hayatına dokunan biri olduğunu anlattı. Eşinden hiç kötü söz duymadığını aktaran Oktugan, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Müşteki Fatma Oktugan'ın avukatı İbrahim Ethem Abikoğlu ise sanığın Irak doğumlu olduğunu, cinayet tarihinde 18 yaşından büyük olabileceğini ifade ederek, Adli Tıp Kurumundan (ATK) kemik yaşı tespiti için rapor alınmasını istediklerini söyledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yousif K. hakkında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden doğum raporu gibi belgelerin olup olmadığının sorulmasına karar verdi.
Tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren heyet, bir sonraki celse olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlenmesine hükmetti.
Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.
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