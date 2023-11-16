Çanakkale’de okul müdürünün bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.



Çan Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır, 5 gün önce aniden rahatsızlandı. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Kır’a beyin kanaması teşhisi konulup, yoğun bakımda tedavisine başlandı.



Doktorların müdahalelerine rağmen Kır’ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Kır’ın organlarını bağışlama kararı aldı.



Kır’ın alınan böbrekleri ve karaciğeri Bursa’ya, korneaları ise Balıkesir’deki hastanelere gönderildi.



Kır'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastaya can ve ışık olacak.