İstanbul Esenler'deki bir ortaokulda beş yıldır müdürlük yapan S.Ç. çocuğun cinsel istismarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polisin takibine alındı. Savcılığın talimatıyla S.Ç.'nin görev yaptığı okuldaki odasında arama yapan polis ekipleri, bütün dijitallere el koyarak Adli Bilişim Büro Amirliği'nde inceleme yaptırdı.



Milliyet gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, S.C.'ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, yaşı küçük çocuklara ait pornografik görüntüler tespit edildi. İncelemede ayrıca şüpheli S.Ç.'nin bilgisayarında ve telefonunda sahte isimlerle açılmış Twitter ve Facebook hesaplarına ulaşıldı.



Hesapları da incelemeye alan polis bu hesaplardan yaşı küçük kızlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığını ve çocuk pornografisine ait görüntüler tespit etti. Facebook hesabında lisedeki kız öğrencilere hitaben, "Her şey gizlilik içinde olmalı. Ekleyin veya mesaj atın... Yaş fark etmez. Güvenebileceğiniz olgun, saygılı, anlayışlı dürüst bir erkeğim" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirlendi. Twitter hesabındaki paylaşımlarında ise "Liseli kapalı, açık fark etmez, güvenilir öğretmenim, Bakırköy civarından, araba var" şeklinde birçok paylaşımda bulunduğu tespit edildi.



SUÇLAMALARI KISMEN KABUL ETTİ



S.Ç., poliste alınan ifadesinde söz konusu Facebook ve Twitter hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul ederek, çocuklara yönelik cinsel içerikli yorumlar ve çocuk pornografisine ait görüntü paylaşımı yapmadığını söyledi. S.Ç. bu hesapları yetişkinlerle cinsel içerikli sohbet için kullandığını belirterek bilgisayarında çıkan çocuklara ait video ve görüntüleri kendisinin yüklemediğini öne sürdü.



Polisin savcılığa sunduğu araştırma raporunda söz konusu sosyal medya hesaplarının şüpheliye ait olabileceği gibi başkaları tarafından ele geçirilmiş ve rızası dışında kullanılmış olabileceği de belirtildi. Raporda, Twitter ve Facebook hesaplarının sahibi gerçek kişinin tespit edilebilmesi için IP adresi, zaman ve üyelik bilgilerini içeren trafik bilgilerinin Amerika'da bulunan Twitter Inc. ve Facebook Inc. şirketlerinden temin edilmesi gerektiği ve bu yöndeki taleplerin adli istinabe yoluyla yapılması gerektiğinin belirtildiği anlatıldı.



Savcılığın hazırladığı iddianamede, S.Ç.hakkında "çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak, kullanmak" suçundan 2.5 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. S.Ç. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise işlem yapılmadı.

Hala aynı okulda görev yapan S.Ç. hakkında İl Milli eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı.