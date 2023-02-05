Okul öncesine 5 gün ücretsiz yemek uygulaması yarın başlıyor

Eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılı ilk ders zilinin çalmasıyla yarın başlayacak 19 milyon öğrencinin ders başı yapacağı yeni dönemde okullarda ücretsiz yemek uygulaması kapsamı da genişletilecek.

Okul öncesine 5 gün ücretsiz yemek uygulaması yarın başlıyor

Eğitim öğretimde ikinci yarıyıl başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemde ücretsiz uygulamasının kapsamını genişletecek. Başta öncesi olmak üzere toplam 5 milyon öğrenciye günde bir öğün ücretsiz yemek verilecek.

Menülerde; süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagil ve yağlı tohumlar ile sebze ve meyveler yer alacak.

Az tuz tüketimi sağlanacak.

Tatlılarda, yapay tatlandırıcı kullanılmayacak.

Haftalık beslenme listesi okulun internet sitesinden yayınlanacak.

KADEMELİ OLARAK YAPILACAK

Bakanlık, şu anda 400 bini okul öncesi olmak üzere, toplam 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriyor.

Yeni dönemle, okul öncesi eğitimdeki 1 milyon 450 bin öğrencinin tamamı uygulama kapsamında alınıyor.

Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrenciler ile, yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan öğrencilerin tamamı da uygulama kapsamına dahil edildi.

Ücretsiz yemek uygulamasının kademeli olarak ilköğretim ve ortaöğretime de genişletilmesi planlanıyor.

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