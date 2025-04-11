Okul önünde bir kişi şeker dağıttı,15 öğrenci zehirlendi
Adıyaman'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından dağıtıldığı belirtilen şekerden yiyen ilkokul öğrencisi 15 çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da bulunan Şeref Cengiz İlkokulu önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından şeker dağıtıldı.
Okul dışında dağıtılan şekerleri alan öğrencilerden 15'i zehirlendi.
ÖĞRETMENLER DURUMU BİLDİRDİ
Öğrencilerin durumunu fark eden öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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