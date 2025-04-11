Okul önünde bir kişi şeker dağıttı,15 öğrenci zehirlendi

Adıyaman'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından dağıtıldığı belirtilen şekerden yiyen ilkokul öğrencisi 15 çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okul önünde bir kişi şeker dağıttı,15 öğrenci zehirlendi

'da bulunan Şeref Cengiz İlkokulu önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından dağıtıldı.

Okul dışında dağıtılan şekerleri alan öğrencilerden 15'i zehirlendi.

ÖĞRETMENLER DURUMU BİLDİRDİ

Öğrencilerin durumunu fark eden öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi.

Okul önünde bir kişi şeker dağıttı,15 öğrenci zehirlendi - 1 Şekerden zehirlenen çocuklar

İlk müdahalesi yapılan öğrenciler, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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