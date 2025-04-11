Okul önünde bir kişi şeker dağıttı,15 öğrenci zehirlendi

Adıyaman'da bulunan Şeref Cengiz İlkokulu önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından şeker dağıtıldı.

Okul dışında dağıtılan şekerleri alan öğrencilerden 15'i zehirlendi.

ÖĞRETMENLER DURUMU BİLDİRDİ

Öğrencilerin durumunu fark eden öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi.