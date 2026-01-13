Okul önünde dehşet. Öğretmene önce yumruk attı sonra silahla ateş etti

Adana'da okul önünde korku dolu anlar yaşandı.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde dün iddiaya göre öğretmen Aziz Gülen, okul önünde bulunduğu sırada şüpheli M.P.'nin saldırısına uğradı.

Şüpheli öğretmene yumruk attı. Öğretmen yumruğun etkisiyle yere düştü. Araya başka bir öğretmen girerek saldırganı durdurmaya çalıştı ancak zanlı bu kez de tabanca çekerek yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı.

Öğretmene merminin isabet etmediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmenin bugün tekrar okula döndüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan saldırganın çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda eğitim gördüğü, daha sonra başka bir okula nakil edildiği iddia edildi.