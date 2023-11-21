Okul önünde silahlı saldırı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Yekta Baydar Ortaokulu binası önünde sokakta yürüyen Abdullah Y. (43) öğle saatlerinde, arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile sağ bacağından vurularak yaralandı.
Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Abdullah Y., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Okul binasında da öğrenciler, kısa süreli panik yaşadı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Abdullah Y. ilk ifadesinde, husumetlisi olmadığını, vuran kişiyi tanımadığını söyledi.
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