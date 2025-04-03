Okul önünde uyuşturucu satışına 22 yıl 6 ay hapis istemi

Adana’nın Sarıçam ilçesinde okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



Polis tarafından yakalandıktan sonra 6 Aralık 2024’te tutuklanan S.C. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ



Sanığın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



LİSE ÖNÜNDE SATIŞ YAPTI



İddianamede, polis ekiplerinin ihbar üzerine S.C. idaresindeki otomobili Balcalı Mahallesi’ndeki Fatma Zehra Kız Anadolu Lisesi önünde durdurduğu anlatıldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ



Araçtaki incelemede 57,20 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın evinde de hassas terazi ele geçirildiği bilgisine yer verildi.



İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.C.’nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.