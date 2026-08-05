Okul Saldırıları Komisyonu toplandı. "Çocuklarda dip dalga geliyor" uyarısı

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Aile, okul, sokak, medya ve dijital platformlarda karşılaştıkları davranışların çocukların karakter ve hayata bakışını şekillendirdiğini belirten Beyazıt, "Diğer taraftan hükümlü ve tutuklu çocuklara 'Şiddetin önlenmesi ve suçun azaltılması için neler yapılmalıdır?' diye soru yöneltilmiş ve yapılan bu araştırmada çocukların verdiği cevaplar son derece ilginç. Hükümlü ve tutuklu çocukların yüzde 94'ü yardımseverlik ve fedakarlık duygularının geliştirilmesini, yüzde 93'ü acıma ve merhamet duygularının güçlendirilmesini, yüzde 92'si dürüstlüğün ve verilen sözün tutulmasının özendirilmesini, yüzde 91'i başkalarının hakkına saygının öğretilmesini, yüzde 84'ü ise kısa yoldan zengin olma anlayışından vazgeçilmesini istemektedirler. Bu oranlar bize çok önemli bir gerçeği göstermektedir. Çocuklar yalnızca nasihatlerle değil, gördükleri davranışlarla da yetişmektedirler. Aile içinde, okulda, sokakta, televizyonda ve bugün artık çok daha yoğun biçimde dijital mecralarda karşılaştıkları her tutum onların kişilik gelişimini ve davranışlarını doğrudan etkilemektedir." diye konuştu.

Beyazıt çocukların sanal dünya yerine gerçek hayatın içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini ve dijital dünyanın kontrolsüz alanlarının çocukları riske attığını ekledi.

"ELİMİZDEKİ MEVZUAT VE UYGULAMA YETERLİ DEĞİL"

Ardından Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, milletvekillerini bilgilendirdi. 7 sayfalık tespit ve önerileri komisyona sunduklarını kaydeden Yalçın, "7 ayda 15 okul ziyaretinde 3 bin 300'den fazla çocuğun görüşlerine dayanak 9 ilde il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, konukevinde kalan çocuklarla görüşme gerçekleştirdik. Bu konuyla ilgili mücadeleyi geçmişten gelen mevzuat hükümleriyle, uygulamalarla çözme imkanımız yok. Biz kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan yasayı çıkarmak zorundayız. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye 'de maalesef Amerikanvari olaylar karşımıza gelecektir. Dünle aynı ortam içerisinde değiliz. O yüzden bugün elimizdeki mevzuat ve elimizdeki uygulama bizim için yeterli değil" dedi.



Yalçın, "Şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor." ifadelerini kullandı.

“12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN 'MAFYA' KAVRAMINI BİLMEMESİ GEREKİR”

Yalçın okullarda yangına karşı bulunan kova, kazma ve küreklerin olduğunu ancak halihazırda bu malzemelerin şiddetin kanıksanması nedeniyle bu araçların koyulamayacağını söyledi. Yalçın, akran zorbalığının arttığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"10 yaşındaki çocuk sınıfına gelen birilerine, 'Siz mafya mısınız, bu kadar paranız mı var?' diye düşünüyorsa demek ki bu televizyonda var olan dizilerin sosyal medyadaki yansımalarının çocuktaki karşılığı bu. Benim uzmanlarıma çocuklar, 'İşte, siz çocuk haklarından bahsediyorsunuz, bize müracaat edeceğimizi söylüyorsunuz ama Ahmet Minguzzi ile Atlas çocuk değil miydi?' diye soruyorlar. Hatta bir başkası, 'Ben kaçırılırsam size müracaat edebilir miyim?' diye sormuş. Bizim kitlemiz 10-12 yaş aralığı çünkü o yaşlardaki çocuklara gittiğinizde daha akılcı oluyor. 15 yaşındaki çocuktan yaşamını değiştirmesini bekleyemezsiniz. Ama 10-12 yaş aralığındaki bir çocuğun Ahmet Minguzzi'yi bilmemesi gerekir, 'mafya' ifadesini bilmemesi gerekir."

“ÇOCUKLARIN TEKRAR SUÇ İŞLEME ORANLARI YÜKSEK”

Yalçın, cezaevinde 4 bin 505 çocuğun bulunduğunu, tutuksuz yargılama oranının yüzde 95 olduğunu, tekil suça sürüklenen çocuk sayısının 330 bin 496 olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca diğer çocukların karıştığı suçların sayısı sadece bir senede 683 bin 823. Bu çok ciddi bir rakam. Çocuklar cezaevine girdiklerinde, çıktıktan 2-3 sene sonra tekrar girme oranları yaklaşık yüzde 80. Ben başvurulardan hareketle söyleyeceğim, şu an hiçbir ebeveynin çocuğunu en ufak toz kondurmadığı bir dönem içerisindeyiz. Çocuk okula bıçakla geliyor, bana müracaat eden öğretmen ebeveyn diyor ki, 'Yerli malı haftasıydı.' Yani dolayısıyla bir anne babaya, 'Senin çocuğunun psikiyatrik problemleri var, kendi iyiliği için tedavi olması gerekiyor' denildiğinde ebeveynler bunu yapmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu 2'inci Başkanı Muhammet Ecevit Carti de çocukların bulunduğu merkezlerdeki uzman kapasitesinin güçlendirilmesini ve sosyal gelişimi güçlendiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesi önerinsinde bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Cihan Kanlıgöz ise sosyal medya platformları tarafından suça teşvik, zorbalık, intihar ve şiddet içeren konularda çocuklar için özel koruma mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini söyledi.