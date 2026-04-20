Okul saldırıları sonrası 68 sosyal medya kullanıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 'da düzenlenen okul saldırılarıyla ilgili soruşturmalar genişleyerek devam ediyor.

Olaylarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da mercek altına alınıyor.

İletişim Başkanlığı, yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ve “halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan”, “resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan”, “suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden” çok sayıda hesap bulunduğunu söyledi.

662 HESAP SAHİBİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Açıklamaya göre 72 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

68 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunlardan 68’i tutuklandı, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulandı. 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

95 kişi hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şu an 249 şüphelinin gözaltında olduğu, 1104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği vurgulandı.