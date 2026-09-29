Okul saldırıları sonrası büyük siber operasyon. 3 bin 810 gözaltı

İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 bin 810 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden 304'ü tutuklandı. Bin 163 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken ifade işlemlerinin ardından 2 bin 336 kişi serbest bırakıldı. 7 şüphelinin gözaltı sürecinin ise devam ettiği bildirildi.

Bu hesapların bin 138'inin saldırgan, 571'inin provokatif, 39'unun aşırıcılık ve ırkçılık içerdiği belirlenirken, 38 hesabın ise çocukları şiddete sevk edecek oyun yayınları yaptığı saptandı.

C31K ÖRGÜTÜNÜN TELEGRAM HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Ayrıca, çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve okul saldırılarıyla ilgili paylaşım yaptığı ifade edilen C31K isimli yeni nesil suç örgütüne ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu toplam 12 bin 141 URL adresi erişime engellendi.

12 BİNİN ÜZERİNDE URL KAPATILDI

Bahse konu olaylarla ilgili saldırgan ve provokatif içerikli 9 bin 344 URL adresinin de eklenmesiyle birlikte, erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı uygulanan toplam adres sayısı 12 bin 141'e ulaştı.

OKUL SALDIRILARI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE

Okul saldırıları bir süredir Türkiye 'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen saldırılar sonrası okulların güvenliğine yönelik bir dizi önlem alınmıştı.

2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda son olarak İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında bir protokol imzalanmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polis görevlendirileceğini söylemişti.

Okulların güvenliği için "bahçe görevlisi" adıyla görevliler de istihdam edilmesi kararlaştırılmıştı.