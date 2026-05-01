Okul saldırılarının ardından gündeme gelmişti. Silah saklama koşulları değişiyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından, evlerde bulundurulan silahların muhafazasına ilişkin yeni önlemle yolda.

Edinilen bilgilere göre, yeni düzenleme ile ruhsatlı silah saklama koşullarına dair daha somut kararlar alınacak. Buna göre, silahlar evlerdeki kilit olan yerlerde saklanacak.

Bu sayede, çocukların bu silahlara ulaşımının engellenmesi hedefleniyor.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI

Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak.

Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda adım atılması da gündemde.

BABASININ SİLAHLARINI KULLANMIŞTI

15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, emniyet müdürü olan babası Uğur Mersinli'nin tabancalarını kullanmıştı.

Baba Uğur Mersinli silahları kilitli bir sandıkta muhafaza ettiğini söylemiş ancak İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya hesaplarında defalarca silahlarla poz verdiği fotoğrafları ele geçirilmişti.